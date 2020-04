Daryl Morey loue les qualités d’Arturas Karnisovas, le nouveau vice-président des Bulls

Nouveau vice-président des Bulls, Arturas Karnisovas possède un CV fourni, aussi bien sur les parquets que dans les bureaux. Parmi ses réussites, on ne peut que souligner son travail à Denver où, arrivé en 2013, il a participé à la confection de la superbe équipe actuelle.

On peut aussi évoquer ses cinq saisons à Houston, à côté de Daryl Morey, en tant que scout international entre 2008 et 2013. « Il est excellent », assure le GM des Rockets au McNeil and Parkins Show. « On n’a malheureusement pas pu le garder car Denver avait une superbe offre pour lui. Les fans des Bulls peuvent être très heureux. Il a construit une équipe, la transformant en candidate au titre. Quand il est venu chez nous, je pensais que, dans le domaine du scouting international, on était en retard sur la concurrence. Il est venu et on est devenu une des meilleures de la ligue. »

Décrivant Arturas Karnisovas comme un « remarquable esprit », un « grand leader » qui « vit et mange basket », Daryl Morey poursuit ses louanges en estimant que le nouveau vice-président des Bulls a pour lui son expérience et son passé d’ancien joueur et une connaissance aiguë des statistiques avancées puisqu’il a été, en partie, formé à Houston.

« Il est le parfait combo. Ce n’est pas un acharné des statistiques avancées mais, comme il l’a fait avec nous, il les comprend. Il sait quand ou pas les utiliser. Il sait attraper une information, la contextualiser et prendre la bonne décision. C’est l’une de ses forces. De plus, il est un bien meilleur communicant que moi. C’est une autre de ses qualités qui sera utile pendant la free agency. Les joueurs vont vouloir travailler avec lui. »