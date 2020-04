Le 10 avril 1999, les Bulls inscrivent seulement 49 points contre le Heat

Sans Phil Jackson, Michael Jordan, Scottie Pippen et Dennis Rodman, les Bulls version 1998-1999 allaient forcément présenter un visage beaucoup moins fringant que celui affiché entre 1996 et 1998.

Sauf qu’entre la domination et la médiocrité, il existe un palier que Chicago ne va pas connaître. Les Bulls vont « réussir » une des pires saisons de l’histoire sur le plan offensif, symbolisée par cette soirée du 10 avril 1999.

Face à Miami, une des meilleures défenses de la ligue, les survivants du second triplé, Toni Kukoc et Ron Harper, ainsi que leurs coéquipiers vont marquer 49 points ! En 48 minutes. La ligne statistique des champions en titre est affreuse : 18/77 au shoot (23 % de réussite), 0/9 à 3-pts, 13/24 aux lancers-francs, 19 ballons perdus. Et une lourde défaite bien évidemment, 49-82.

Jamais depuis l’instauration du chrono des 24 secondes, en 1954-55, une équipe n’avait inscrit aussi peu de points et de paniers (le record de paniers est désormais détendu par Orlando, 16 tirs marqués en 2012).

Depuis, une équipe s’est approchée de cette disette offensive, les Nuggets de 2002-2003. Là aussi considérés comme une des pires attaques de tous les temps, ils étaient restés à 53 points en novembre 2002 contre Detroit.