9 avril 2010 : dans la confusion, les Bulls ratent le coche face aux Nets

Orphelins de Chris Bosh, les Raptors ont logiquement perdu à Atlanta et s’attendaient à voir les Bulls leur passer devant, eux qui voyageaient chez la lanterne rouge, New Jersey. Mais 24 heures après avoir galéré à domicile contre les Cavs, les joueurs de Vinny Del Negro ont perdu en double prolongation !

Ils avaient réussi à revenir à hauteur de leurs adversaires grâce à 12 des 27 points de Brad Miller dans le quatrième quart-temps, et autant pour Derrick Rose. Puis même prendre la tête, avant de laisser les Nets arracher la prolongation sur un dunk (contesté et contestable) au buzzer de Brook Lopez.

Dans la première prolongation, ils ont gâché une avance de 7 points (112-105 à une minute de la fin). Et finalement le dernier mot sera pour le rookie Terrence Williams, auteur de 4 points dans la deuxième prolongation et d’un triple-double à 27 points, 13 rebonds et 10 passes en sortie de banc !

Des grands gagnants et des grands perdants à l’Ouest

Un défaite encore plus amère avec le quiproquo qui a entouré l’absence de Joakim Noah en fin de match. Le temps de jeu de l’intérieur, qui revient de blessure, était limité à 35 minutes, mais via un SMS, le GM Gar Forman avait levé cette limite au regard de la tournure des événements. Sauf que pour une raison encore inconnue, le SMS envoyé à Lindsey Hunter, assistant, n’est pas allé jusqu’à Vinny Del Negro…

À l’Est, Atlanta est repassé devant Boston et Milwaukee devant Miami. La conférence Ouest a quant à elle vu sa soirée rythmée par deux superbes matchs de classement, avec deux grands gagnants forcément tant c’est serré à trois matchs de la fin : OKC, qui est venu à bout de Phoenix derrière les 35 points de Kevin Durant, et Dallas, qui est allé gagner à Portland avec 40 points pour Dirk Nowitzki. Utah rejoint le camp des gagnants avec sa victoire à la Nouvelle-Orléans, San Antonio celui des perdants avec sa défaite contre Memphis, à domicile.

Atlanta 107 – 101 Toronto

Boston 96 – 106 Washington

Cleveland 113 – 116 Indiana

Houston 97 – 90 Charlotte

Miami 99 – 106 Washington

Minnesota 88 – 97 LA Lakers

New Jersey 127 – 116 Chicago

New Orleans 103 – 114 Utah

Oklahoma City 96 – 91 Phoenix

Orlando 118 – 103 New York

Philadelphie 90 – 95 Milwaukee

Portland 77- 83 Dallas

San Antonio 97- 106 Memphis

