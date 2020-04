8 avril 2010 : les Bulls et les Nuggets profitent des absences de LeBron James et Kobe Bryant

Les Cavaliers assurés de finir premiers de la conférence Est, ils sont allés à Chicago sans LeBron James. Mais Mo Williams (35 points) s’est déguisé en King et les Bulls ont tremblé jusqu’au bout pour l’emporter dans la douleur d’un petit point. Un point qui vaut très cher : ils reviennent à égalité avec Toronto à trois matchs de la fin. LeBron James était par contre présent dans la grosse rumeur du jour : il serait parti pour rester à Cleveland…

Les Lakers sont eux presque sûrs d’être premiers à l’Ouest, et ils ont également décidé de laisser Kobe Bryant au repos. Et ils ont également perdu d’une courte tête, contre les Nuggets de Carmelo Anthony (31 points) et J.R. Smith (26 points), qui devient le joueur le plus prolifique à 3-points de l’histoire du club. Denver repasse deuxième avec ce match en plus par rapport à la plupart de ses concurrents.

Dans le troisième et dernier match de la nuit, Tyreke Evans a solidifié un peu plus sa candidature au trophée de rookie de l’année avec 28 points à 12/19 aux tirs, 7 passes, 6 rebonds. Sur la saison, il compile 20.1 points, 5.8 passes et 5.3 rebonds, et reste en lice pour entrer dans le club très fermé des rookies avec au moins 20 points, 5 rebonds et 5 passes de moyenne pour rejoindre LeBron James, Oscar Robertson et Michael Jordan dans l’histoire.

Chicago 109 – 108 Cleveland

Denver 98 – 96 LA Lakers

Sacramento 116 – 94 LA Clippers

Le classement est là.