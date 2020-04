Le livre jeunesse de Kobe Bryant fait un carton aux États-Unis

C’est l’histoire de Reggie, un jeune basketteur pas comme les autres, qui rêve de gloire mais qui doit faire face à la réalité : il n’est que le chauffeur de banc de la pire équipe de la ligue, les West Bottom Badgers. Son mystérieux coach Rolabi Wizenard parviendra-t-il à faire de lui un champion ?

Pour connaître la suite, il faudra plonger dans « The Wizenard Series : Season One », la création du regretté Kobe Bryant qui vient de sortir dans les librairies américaines. Et qui vient d’y faire une rentrée fracassante ! Il arrive à la première place de la liste des « best-sellers » d’Amazon, parmi les livres basket pour enfants.

Granity Studios, la société lancée par l’ancien basketteur pour raconter des histoires autour du sport, rapporte que l’ouvrage occupe aussi la première place d’un classement livres jeunesse du New York Times. « Mon mari aurait été si fier de voir son travail se poursuivre avec cette série, merci de soutenir son héritage », a salué Vanessa Bryant.

« Season One » est le dernier livre d’une série lancée par Kobe Bryant, dont la popularité a visiblement été reboostée par l’annonce de son intronisation prochaine au Hall of Fame. La société Granity avait annoncé vouloir poursuivre, malgré le décès de son créateur, sa mission d’utiliser « l’éducation créative pour inspirer les gens à être les meilleures versions d’eux-mêmes ».

À l’occasion de la sortie du précédent volet il y a un an, Kobe Bryant lâchait devant des collégiens : « Le message le plus puissant de ce livre est que la vraie force vient de votre vulnérabilité. Ne vous cachez pas d’être vulnérable, c’est la plus grande source de force et de magie que vous avez en vous. N’ayez pas peur de rêver. »