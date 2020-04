L’anecdote de Luol Deng sur l’éthique de travail de LeBron James

Confinés, les acteurs NBA multiplient les discussions sur les réseaux sociaux, avec à la clé des anecdotes plus ou moins croustillantes. Luol Deng, par exemple, est revenu sur un évènement qui l’a marqué et qui témoigne une fois de plus de l’éthique de travail d’un certain LeBron James.

Nous sommes en 2012 et les deux hommes tournent une pub pour McDonald’s en vue des JO. Le tournage est court, le résultat encore plus, et Luol Deng, qui s’ennuie, se « demande ce que fait LeBron James dans sa loge. »

« Il bossait à chaque fois qu’il en avait l’opportunité, pour être meilleur »

« Je décide donc d’y aller et il avait toute une salle de gym installée dedans. Il avait des haltères, des sangles, il travaillait son physique » se souvient l’ancien Bull, frappé d’être témoin de ce genre de scène que l’on raconte de temps à autre. « Honnêtement, quand je suis rentré ce jour-là, je me suis dit, alors que je sais que je bosse dur hein : ‘il travaille de manière intelligente’. C’était une grosse différence. Moi je me levais le matin, je faisais mes exercices, lui il bossait à chaque fois qu’il en avait l’opportunité, pour être meilleur. »

« Je me souviens qu’après avoir vu LeBron faire ça, je suis allé chercher un coach, quelqu’un qui était là tout le temps, et dès que j’en avais la possibilité, j’allais à la salle. Mais ça, honnêtement, c’est la différence entre un gars deux fois All-Star et un autre qui l’est dix ou quinze fois » conclut Luol Deng. Seize fois, en l’occurrence.