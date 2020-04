Paris en ligne : polémique autour du tournoi de NBA 2K20

Alors que l’on pensait que le « NBA 2K Players Tournament » était diffusé en direct sur les antennes de ESPN et ESPN 2, tout est en léger différé, et des petits malins ont réussi vendredi soir à obtenir le résultat du match entre Kevin Durant et Derrick Jones Jr, et à miser sur le joueur du Heat sur les sites de paris en ligne.

C’est ce que révèle Reuters, et les bookmakers ont été contraints de suspendre les paris sur le tournoi. « C’est évident que quelqu’un savait quelque chose, et que le résultat a fuité » explique un responsable d’un site de paris en ligne. « C’est un scénario cauchemar pour nous. Quand il y a un problème sur un résultat, on ferme et on cherche l’info par nous-mêmes. Ça vient toujours des forums ou de Twitter. »

Pour les sites de paris en ligne, déjà en grosses difficultés avec l’arrêt des compétitions sportives, les pertes sont importantes puisque la cote de Derrick Jones Jr était élevée. « Au départ, nous avions fait de Kevin Durant le favori pour gagner le tournoi, mais quand on a vu que toutes les mises étaient sur Jones, il est devenu évident que quelqu’un connaissait le résultat du match » confirme un manager de SportsBetting.ag.

Ni ESPN, ni NBA 2K n’ont pour l’instant voulu commenter cette information…