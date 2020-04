Malgré le report des Jeux olympiques, Nick Nurse reste mobilisé avec la sélection canadienne

Que les Jeux olympiques de Tokyo aient lieu en 2021, plutôt que l’été prochain, ne change rien aux plans de Nick Nurse. Ce dernier, lors d’une conférence téléphonique organisée ce vendredi, dit rester à « 100% engagé » avec la sélection canadienne.

« C’est décevant mais je peux attendre, » assure le coach des Raptors en référence à la crise actuelle. « Mettons cela en perspective. Ce n’est pas aussi décevant que ce qui se passe dans la vie quotidienne. »

On rappelle que pour gagner Tokyo, sa sélection doit passer par l’un des quatre tournois de qualification olympique (TQO). Celui du Canada devait avoir lieu fin juin prochain à domicile, à Victoria (Colombie-Britannique).

Un rendez-vous logiquement repoussé. « J’ai vraiment hâte d’y être, » poursuit Nick Nurse, nommé à la tête de la sélection canadienne dans la foulée du titre avec Toronto. « J’espère vraiment que les choses vont bouger d’ici l’été suivant, quand on sera en mesure d’aller à Tokyo et de jouer. »

Ces dernières semaines, l’entraîneur jongle ainsi entre ses obligations liées aux Raptors et les coups de fil avec les instances canadiennes. Le président de « Canada Basketball », Glen Grunwald, l’a par exemple informé que la FIBA lui avait donné l’assurance que le tournoi de qualification serait maintenu à Victoria l’année prochaine.

Une donnée qui a son importance pour Nick Nurse et son équipe. On rappelle que pour décrocher le précieux sésame olympique, le Canada devra se défaire de la Grèce et de la Chine dans le groupe A, avant de croiser avec la République tchèque, l’Uruguay et la Turquie. Le renfort annoncé de ses joueurs NBA, susceptible d’évoluer avec ce nouveau calendrier, ne sera pas de trop.