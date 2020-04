Garrett Temple dans le droit chemin

Voilà une façon originale de mettre son temps libre à profit pour l’avenir. Loin des Call of Duty et autres tournois NBA 2K dont le plus attendu débutera ce soir, Garrett Temple a pris le contre-pied de ses pairs en restant fidèle à sa ligne de conduite.

Le joueur des Nets a en effet confié avoir commencé la préparation afin de pouvoir un jour intégrer la LSAT prep (Law School Admissions Test) qui prépare l’entrée en école de droit.

« J’ai toujours pensé à intégrer une école de droit quand j’aurai fini de jouer, et quoi de mieux que de profiter de tout ce temps pour pouvoir passer trois, quatre heures par jouer à étudier le test qui te permet d’entrer dans une grande école ? Donc c’est ce que je fais maintenant », a-t-il confié à NBC Sports.

Le haut du panier

Vice-président de l’union des joueurs, Garrett Temple a également évoqué les raisons qui l’ont poussé à se tourner vers cette reconversion, au delà de son côté « contestataire » par nature.

« Honnêtement, j’y ai pensé au cours des trois dernières années. Mon père m’a en quelque sorte mis l’idée en tête alors que je pensais plus à un MBA (Master of Business Administration soit un diplôme d’études supérieures en commerce) parce que j’ai déjà passé mon premier cycle. Mais mon père me disait que l’école de droit est quelque chose d’assez prestigieux, avoir un diplôme de droit vous apprend simplement à penser d’une manière différente. Et j’ai toujours été un grand débatteur. Je suis très littéral. Donc, quand je me lance dans une discussion, je suis le genre de personne avec laquelle vous n’allez sans doute pas vouloir argumenter, parce que je vais revenir sur chaque point que vous avez évoqué ».

Garrett Temple a également été marqué par le film « La Voie de la justice » (« Just Mercy ») qui retrace l’histoire de l’avocat Bryan Stevenson.

« En regardant le film, en parlant à Bryan Stevenson et en ayant une conversation avec quelques autres avocats que j’admire, j’ai compris l’impact que pouvait avoir un diplôme de droit de différentes façons. Pratiquer le droit n’est même pas nécessaire, mais le simple fait de posséder ces connaissances m’intrigue ».

Garrett Temple pourrait ainsi rester dans le monde du basket en devenant agent ou en gagnant du galon au syndicat des joueurs NBA, une fois sa carrière sur les parquets terminée.