Frank Vogel se prépare à la fois pour les playoffs et pour une grosse déception si la saison ne reprend pas

L’opportunité était aussi grande que la pression qui l’entourait, mais Frank Vogel était bel et bien en train de réussir son premier exercice sur le banc des Lakers : arrivé à la place de Luke Walton pour coacher la bande de LeBron James et Anthony Davis, il a emmené l’équipe à un bilan de 49 victoires pour 14 défaites, tout en haut de la conférence Ouest.

Si la saison ne devait pas reprendre, la pilule serait forcément dure à avaler pour lui. « Tout est possible. Ce serait une énorme déception si on ne pouvait pas jouer » avoue-t-il chez ESPN tout en relativisant. « Mais peu importe, on a compris que c’était plus important que le basket. Retrouver les terrains n’est pas le truc le plus important dans le monde en ce moment. J’espère qu’on aura cette chance, et encore une fois ce serait une grosse déception si on ne l’avait pas, mais on verra tout ça quand on y sera. »

Il faut se préparer à cette éventualité, mais aussi à l’inverse à terminer la saison, avec dans ces cas-là un groupe à remobiliser en vue des playoffs.

Il a d’ailleurs demandé à ses assistants d’étudier les adversaires potentiels qu’ils pourraient alors affronter.

« On devra recréer tout ça, et je pense que c’est dur de dire : ‘Maintenez ça, maintenez ça, on reprendra où on s’est arrêté.’ On doit retrouver notre cohésion, notre éthique de travail, notre condition, notre rythme, notre timing. Mais toutes les équipes sont dans le même cas. »