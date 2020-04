Comment Cody et Caleb Martin ont gagné leur place à Charlotte

James Borrego est loin d’avoir un parcours parfait depuis qu’il a pris les rênes de Charlotte début 2018, mais l’anien assistant des Spurs peut être crédité de quelques faits d’arme non négligeables.

À la fin de la saison dernière, alors que les chances des Hornets semblaient pliées, il avait par exemple mis les vétérans sur le banc pour donner du temps de jeu à ses jeunes. Un pari réussi qui a permis à Charlotte de finalement se battre pour une place dans le top 8 à l’Est jusqu’à la dernière journée.

Cette saison, si l’exercice 2019-2020 venait à s’arrêter là, l’ascension de Cody et Caleb Martin serait assurément l’un de ses plus beaux coups pour sa deuxième année de coaching en Caroline du Nord. Sur les sept derniers matchs qui ont précédé la suspension de la NBA, Cody tournait ainsi à 7.1 points (à 51.4% au tir), 5 passes décisives, 4.4 rebonds et 1.3 interception tandis que son jumeau cumulait 13.6 points (55.3% au tir) de moyenne.

Tout le temps à 200%

Mais plus que par les chiffres, c’est par leur attitude et leur agressivité que Cody (drafté en 36e position) et Caleb (non drafté) Martin, tous deux passés en G-League, ont gagné la confiance de leurs coachs et de leurs coéquipiers.

« Ils affectent le reste du groupe par leur façon de jouer dur, la passion avec laquelle ils jouent, leur capacité à rebondir et leur défense. Ils représentent la culture qu’on veut implanter », a expliqué James Borrego.

Pour Cody Martin, le déclic est apparu le 3 février, lors d’un revers face à Orlando (100-112) dans lequel il avait scoré 13 points à 6/6 au tir, pris 8 rebonds et délivré 3 passes décisives. Mais là encore, au-delà de la ligne de stats, c’est le travail de sape, le sale boulot, sa concentration permanente qui fait que Cody Martin a gagné ses minutes.

« Je pense que c’est le fait de prêter attention aux détails, » souligne-t-il. « Le plus important pour moi, c’est d’être dans l’effort, dans l’énergie. Je crois vraiment que quand tu joues dur, de bonnes choses arrivent ».

Parmi ses meilleures prestations défensives, difficile de ne pas mentionner le 7 mars, lorsque Charlotte avait vaincu Houston (108-99). Avec l’aide de Miles Bridges, Cody Martin avait contribué à faire vivre un cauchemar à James Harden, auteur de 30 points ce soir-là en 23 tentatives mais aussi de 11 paniers à 3-points manqués et… 10 ballons perdus ! Signe de la confiance témoignée par James Borrego, c’est Cody Martin qui avait attaqué le quatrième quart-temps sur James Harden.

Peu utilisé en début de saison, Caleb Martin s’est fait une place

Pour Caleb Martin, le processus a été un peu plus long, l’ailier n’ayant joué que cinq matchs avec l’équipe première en 2019 avant d’être utilisé de plus en plus à partir de février. Vraie menace extérieure (il a terminé à 14/22 à 3-points sur ses six derniers matchs), Caleb Martin a également réussi à se montrer indispensable par son activité des deux côtés du parquet.

« L’idée qu’on se faisait de moi à la sortie de la Fac était que je ne faisais que tirer et jouer en attaque. J’ai donc voulu simplement montrer que je pouvais faire plus que juste shooter. J’essaie de défendre et d’être comme mon frère, à savoir faire toutes ces petites choses qui font aussi la différence. La défense est le plus important pour moi afin que je puisse rester sur le terrain », confie celui qui a disputé 26.3 minutes en moyenne sur les six derniers matchs, occupant ainsi un vrai rôle au sein de la rotation.

Malheureusement pour Caleb Martin, ses deux matchs les plus aboutis restent pour l’instant ceux du 9 et du 11 mars, soit les deux derniers matchs de l’exercice 2020-2021 des Hornets.

À Atlanta, il avait profité d’une double-prolongation pour cumuler 23 points (8/10 au tir dont 5/6 à 3-points), 4 passes décisives, 2 contres, 3 interceptions. Deux jours plus tard, il avait participé à la belle victoire des siens sur le Heat (108-99) prouvant encore sa polyvalence avec 19 points, 7 rebonds, 3 passes décisives et 4 interceptions.

À l’image d’un Cody Zeller, qui avait poussé progressivement un Al Jefferson vers la sortie grâce à son agressivité et son engagement permanents en 2016, Cody et Caleb Martin ne sont peut-être pas les plus talentueux, mais leur envie et leur détermination sont là pour compenser et leur permettre de montrer de quoi ils sont capables.

« Ce sont des perles rares, ils vont continuer à s’améliorer », prédit James Borrego, qui n’attend plus que la reprise pour voir les jumeaux Martin poursuivre leur ascension.