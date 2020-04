[happy birthday] Le Game 1 des dernières Finals de Pascal Siakam

« Vous êtes fous. » Si on lui avait dit, il y a six ans, qu’il marquerait 32 points pour son tout premier match en finale NBA, voilà ce que Pascal Siakam, 26 ans aujourd’hui, aurait rétorqué. C’est pourtant ce qu’il s’était passé dans ce Game 1 face aux Warriors des dernières Finals, le plus beau match de sa jeune carrière – dans le jeu comme l’enjeu.

Le premier match d’un série de playoffs est sans aucun doute le plus important, car il faut d’entrée être agressif pour ne pas se faire surprendre, surtout à domicile, d’autant plus quand on a en face les doubles champions en titre, même sans Kevin Durant. Et ce soir du 29 mai 2019, c’est le plus jeune joueur du cinq majeur des Raptors, celui qui jouait son premier match à ce niveau, qui a donné le ton en se montrant agressif et efficace au possible, dans tous les compartiments du jeu, face à des Dubs sans solution.

La ligne de stats parle d’elle-même : 32 points, 14/17 dont 2/3 de loin, 8 rebonds, 5 passes, 2 contres pour 43 d’évaluation. Son adresse, sa défense, ses 11 points de suite dans le troisième quart-temps ont permis à son équipe de gagner le premier match d’une série à rebondissements, conclue par le premier titre de l’histoire des Raptors.

« C’est tellement cliché de le dire mais c’est l’histoire de ma vie : bosser dur pour atteindre ce niveau et savoir que j’ai beaucoup à apprendre, que j’ai une marge de progression » résumait après le match le futur champion, « Most Improved Player » et désormais All-Star… et champion.