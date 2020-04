Le 1er avril 2009, Kevin Martin réalise son record en carrière avec 50 points

Joueur atypique qui a commencé sa carrière sur la pointe des pieds (2.9 points de moyenne comme rookie) et qui possédait une mécanique de shoot très particulière, Kevin Martin a été un solide scoreur à la fin des années 2000.

L’ancien arrière des Kings, à la retraite depuis novembre 2016, a notamment réalisé sa meilleure saison en 2008-2009 avec 24.6 points de moyenne et c’est le 1er avril 2009 qu’il a réussi son record en carrière avec 50 points contre les Warriors.

Dans une rencontre entre deux des pires défenses de la ligue, il a terminé à 11/22 au shoot, 5/11 à 3-pts et 23/26 aux lancers-francs. Mais au fil de la rencontre, il a perdu en intensité et n’a inscrit que trois petites unités en prolongation. Face à un Monta Ellis à 42 points, Kevin Martin et les Kings s’inclinent 143-141.