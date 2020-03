Stephon Marbury se propose d’acheminer 10 millions de masques aux hôpitaux de New York

Véritable légende en Chine où il est devenu entraîneur, Stephon Marbury n’en oublie pas New York puisqu’il a décidé de participer activement à l’acheminement de millions de masques pour le personnel soignant. Selon le New York Post, l’ancien meneur des Wolves et des Knicks a contacté lui-même les fournisseurs chinois, il a négocié la vente de quelque dix millions de masques au prix unitaire de 2,75 dollars, soit trois fois moins que le prix actuel.

« Au final, je suis de Brooklyn. C’est quelque chose qui me tient à cœur et qui me permet d’aider New York » explique-t-il au quotidien. « J’ai de la famille à Coney Island, beaucoup de famille… qui est touchée par cela, et je sais à quel point c’est important pour les gens d’avoir des masques pendant cette période. »

L’objectif est de livrer deux millions de masques par semaine, pendant cinq semaines. Pour ce faire, Stephon Marbury s’est rapproché d’Eric Adams, le président de l’arrondissement de Brooklyn, qui lui-même s’est chargé de transmettre la proposition au gouverneur Andrew Cuomo et au maire Bill de Blasio. Pour l’instant, la communication reste compliquée et Marbury n’a pas encore obtenu le feu vert pour entamer l’envoi des masques.