Avec le report des Jeux Olympiques, Team USA repart de zéro

Le report des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 à 2021 est une bonne nouvelle. Mais le casse-tête va commencer pour le président de la fédération américaine, Jerry Colangelo, dans l’attente que de nouvelles dates soient définies.

Pour l’heure, la seule indication, délivrée par le Comité International Olympique (CIO), fait état d’un report pour « après 2020 mais au plus tard à l’été 2021 ».

Jerry Colangelo se prépare donc à repartir de zéro en renégociant l’accord de chaque joueur une fois que la nouvelle date sera définie. Mais sa plus grosse peur, c’est que le calendrier empiète sur la fin de la saison NBA.

« On suivra la tendance. On doit attendre de voir comment tout est mis en place et on fera les ajustements nécessaires. Nos joueurs sont d’abord des joueurs NBA, soyons réalistes », a-t-il rappelé, sous-entendant qu’il n’y a aucune chance pour qu’une franchise accepte de libérer un de ses joueurs tant que la saison n’est pas achevée.

L’autre incertitude concerne le calendrier de la NBA lui-même, alors que la saison en cours pourrait se finir au cours de l’été, et donc provoquer un report de la reprise de la saison suivante, ce qui pourrait empiéter sur le calendrier des Jeux Olympiques. Potentiellement un autre souci de taille à gérer pour Jerry Colangelo au moment de constituer son équipe, sans aller jusqu’à évoquer les cas personnels pour chaque joueur.

« Changer de fenêtre pour la NBA est plus facile à dire qu’à faire. Il y a beaucoup de logistique et de contrats à gérer, » ajoute-t-il. « Pareil pour les Jeux Olympiques. Il faut supposer que ce sera autour des mêmes dates ».

Ce serait effectivement la solution la moins compliquée, pour Jerry Colangelo comme pour d’autres fédérations.