28 mars 2010 : l’extinction des Raptors par un grand « Flash »

La capacité du Heat, saison après saison, à remporter des matchs contre des adversaires directs pour les playoffs, laisse pantois. Ce 28 mars encore, Miami a rattrapé un retard de 10 points à l’entame du dernier quart-temps pour éteindre les Raptors d’un Chris Bosh qui a déjà la tête à South Beach ailleurs.

Les Canadiens sont rattrapés au classement par les Bulls, vainqueur eux des Pistons avec Ronald Murray meilleur marqueur. Un cadeau de Dwyane Wade à sa ville natale : « Flash » a compilé 32 points, 7 rebonds, 6 passes, 5 interceptions et 3 contres.

Dans le même temps, les Bucks de Brandon Jennings (29 points, 8 passes, 7 rebonds et 4 interceptions) sont venus à bout des Grizzlies de Zach Randolph (31 points et 15 rebonds). Dans l’autre conférence, les Blazers s’offrent un précieux succès sur le parquet du Thunder, qu’ils viennent doubler. Tandis que les Spurs enchaînent en allant donner une leçon aux Celtics dans leur Garden, avec un Manu Ginobili à 28 points. Depuis le All-Star Break, l’Argentin tourne à 21.6 points de moyenne à 49% aux tirs et 41% de loin.

Dirk Nowitzki : « Rodrigue peut devenir une superstar »

Dans ce groupe qui bataille au sein du Top 8 à l’Ouest, les Nuggets ont perdu contre les Hawks, qui rattrapent les Celtics après leur revers. Et puis les Suns ont vu Amar’e Stoudemire (30 points et 17 rebonds), gagner un joli duel avec Kevin Love (23 points et 22 rebonds). Malgré tout, on annonce que « STAT » aurait choisi Miami pour la suite de sa carrière…

Dirk Nowitzki suivra lui avec intérêt celle de son rookie Rodrigue Beaubois : la légende des Mavs lui prédit un bel avenir après ses 40 points face aux Warriors. « Il peut devenir une superstar. On l’a dit lors du camp d’entraînement : « the sky is the limit » pour ce gamin. Je ne savais même pas qui il était mais il m’a vraiment impressionné. Il est athlétique, il a de longs bras, c’est un super défenseur et il est explosif. S’il parvient à éviter les blessures, je lui prédis une belle carrière et ce sera vraiment amusant de le voir pendant longtemps, longtemps… »

Atlanta 94 – 84 Indiana

Boston 73 – 94 San Antonio

Cleveland 97 – 90 Sacramento

Detroit 103 – 110 Chicago

LA Clippers 103 – 121 Golden State

Miami 97 – 94 Toronto

Milwaukee 108 – 103 Memphis

Minnesota 105 – 111 Phoenix

Oklahoma City 87 – 92 Portland

Orlando 103 – 97 Denver