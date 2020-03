Des envies de déménagement aux Grizzlies ?

Passés de Vancouver à Memphis en 2001, les Grizzlies vont-ils déménager ? C’est possible puisque Ronald Tillery, un ancien journaliste du Commercial Appeal, rapporte que le propriétaire Robert Pera a discuté d’un possible déménagement l’été dernier. Actionnaire majoritaire depuis 2018 avec 54% des parts, le jeune patron de la franchise a les coudées franches pour gérer son équipe, et comme il n’est quasiment jamais sur place, ce n’est pas forcément étonnant d’apprendre qu’il a des envies de départ.

Cependant, NBC Sports rapporte que des proches de la NBA se sont empressés de démentir cette information, et nos confrères rappellent aussi que Ronald Tillery et Robert Pera s’étaient souvent accrochés dans le passé, et qu’il peut simplement s’agir d’un tacle à distance puisque le journaliste en question ne couvre plus les Grizzlies.

Quoi qu’il en soit, les Grizzlies sont liés au Fedex Forum jusqu’en 2027, et ça limite du même coup les possibilités de départ puisqu’il faudrait rompre le bail avec la salle. Sans oublier qu’il faudrait aussi qu’une ville se porte candidate et que les autres propriétaires valident un déménagement.

Autant dire que ce n’est pas pour tout de suite, même si Robert Pera doit évidemment être attentif à ce qu’il se passe à Seattle ou Las Vegas, deux villes qui rêvent de posséder une franchise NBA.