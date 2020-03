La journaliste Doris Burke révèle qu’elle a aussi été contaminée par le Covid-19

Sur le pont lors de la rencontre entre Denver et Dallas le 11 mars dernier, Doris Burke a commencé à se sentir affaiblie : « Je me souviens d’être assise pour le déjeuner avec les collègues et je me sentais extraordinairement fatiguée. Je sentais des battements dans ma tête. »

La présentatrice d’ESPN a ainsi révélé dans le podcast de son collègue, Adrian Wojnarowski, qu’elle avait également été contaminée par le virus Covid-19.

« Je vais mieux. Je vais très bien maintenant, pour être complètement honnête », assure-t-elle. « Sans rire, je ne pouvais pas être cinq minutes hors du lit sans devoir y retourner pour m’allonger… »

Convaincue par ses proches de se faire testée dans un hôpital de Philadelphie, le 17 mars dernier, Doris Burke a reçu les résultats huit jours plus tard. Un test positif mais qui arrive alors qu’elle ne montre plus de symptômes…

Mais la journaliste voulait savoir si elle avait pu contaminer d’autres personnes, en particulier sa fille, et elle a contacté ceux qu’elle a pu croiser, pour les prévenir qu’ils ont pu être exposés au Covid-19 et qu’il leur fallait donc faire attention, alors que l’épidémie est en train d’exploser aux Etats-Unis.