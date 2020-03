En plein confinement, Rudy Gay tire son chapeau au corps enseignant

Entre défendre sur les meilleurs postes 4 de la ligue ou marquer ses deux fils, Clinton (5 ans) et Dean (4 ans) à la culotte, Rudy Gay a fait son choix ! En plein confinement depuis dix jours, le couple Gay découvre les joies de l’enseignement à la maison avec leurs enfants, un exercice plus difficile qu’il n’y paraît.

« Les enseignants, j’ai le plus grand respect pour eux, » assure-t-il au San Antonio Express News. « Les enfants deviennent nerveux et ils bougent. Imaginez une classe entière comme ça ! ».

Eh oui, même chez les joueurs NBA, c’est toute une organisation à improviser, à commencer par assurer les cours à la maison pour les enfants. « C’est plus dur que vous ne pensez ! », ajoute-t-il.

Pour le reste, l’emploi du temps est visiblement bien chargé. « On est très occupés, on fait de l’exercice à la maison, on passe du temps avec les enfants, on leur apprend à jouer au basket, on regarde des films ensemble, tout ce qu’on n’a pas le temps de faire pendant la saison où on voyage beaucoup ».

Un rôle de « papa » à assurer aussi chez les Spurs

À côté de son rôle de père de famille, Rudy Gay tâche de se maintenir en forme, son seul « devoir », puisque les oppositions sont pour l’instant proscrites. En bon vétéran, il continue aussi de distiller quelques conseils aux plus jeunes comme Loonie Walker IV et Keldon Johnson, en les incitant à mettre leur temps libre à profit.

« Restez en forme et essayez d’occuper votre temps avec quelque chose de significatif, plutôt que de rester sur les jeux vidéo. Mais je ne vais pas mentir, j’y ai un peu joué ces derniers temps. Je n’en ai pas l’habitude, mais c’est compliqué parce que mon fils aime aussi y jouer. Mais prenez un livre, regardez une émission de télévision sur un sujet qui vous intéresse. Faites quelque chose qui a vraiment un sens », conclut-il.