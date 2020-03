[bon plan] Un code promo pour profiter de -25% sur tout le Nike Store

A partir du vendredi 27 mars, et jusqu’au dimanche 29 minuit, vous pouvez profiter d’une réduction de -25% sur tout le Nike Store. Pour cela, un code promo : EXTRA2020. Il faut le saisir au moment du paiement, et il fonctionne dans une limite d’achats de 500 euros. A noter que les retours sont exceptionnellement possibles pendant 60 jours.

A titre d’exemple, la Zoom Freak 1 de Giannis Antetokounmpo et la PG 4 de Paul George voient leur prix passer de 120 euros à 90 euros. La Kyrie 6 est à 97,5 euros, au lieu de 130. En comptant les Air Jordan, il y a au total, 60 modèles de chaussures disponibles, et la réduction s’applique aussi sur les maillots, les survêtements et tout le lifestyle.

Certaines catégories ne sont pas concernées par la promotion, et les détails sont sur cette page. Parmi les modèles non concernés par la promo, il y a les Air Jordan 1.

ACCÉDEZ AU NIKE STORE