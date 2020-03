Draft 2020 : le shooteur Aaron Nesmith se présente

Malgré une saison écourtée par une fracture au pied, les 14 matchs joués par Aaron Nesmith auront suffi pour diriger la suite de sa carrière.

Avec 23 points à 51% aux tirs et 52% à 3-points (60/115), 4.9 rebonds et 1.4 interception par match, le sophomore est attendu à la 17e place de la prochaine Draft selon ESPN, et il a logiquement décidé de s’y inscrire.

Ailier d’1m98 pour 96 kilos, il est « NBA ready » et possède ce fameux potentiel de « 3&D » essentiel dans la NBA actuelle, et qui fait fantasmer les recruteurs.