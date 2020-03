Kyle Lowry, un Game 6 des Finals pour l’éternité

Il aura fallu de longues saisons à Memphis et Houston, des rendez-vous manqués à répétition avec LeBron James, l’arrivée de Kawhi Leonard en échange de son meilleur copain DeMar DeRozan, mais mais Kyle Lowry a finalement atteint le Graal en juin dernier, à 33 ans. En mettant lui-même un point d’exclamation à ce long parcours.

« C’est fou. Il y a beaucoup de joueurs qui ont le même parcours et qui n’ont jamais eu l’opportunité d’en arriver là. Je suis juste tellement heureux de dire que je suis un champion NBA. Et je savoure, » expliquait-il alors. « Je sais à quel point ça a été difficile d’en arriver là. À quel point c’est difficile et la chance qu’il faut avoir aussi. Et il faut vraiment être un professionnel pour continuer encore et encore, travailler, et essayer d’en arriver là. Je suis heureux de faire partie de cette fraternité et maintenant de dire que je suis un champion. »

Malgré l’absence de Kevin Durant, et le score de 3-2 en faveur des Raptors, Kyle Lowry savait qu’il fallait tout donner dans ce Game 6 des Finals 2019 à l’Oracle Arena pour espérer conclure. Comme il sait le faire, le meneur a donc, avec son intensité, pris le match à son compte d’entrée pour infliger un 8-0 en 77 secondes à lui tout seul aux Dubs. Il en marquera 7 autres dans le premier quart-temps, et arrivera à la pause avec 21 points.

« Je voulais être agressif » analysait-il après la rencontre. « J’ai regardé tous les matchs qu’on a joués et gagnés, et je me suis rendu compte que j’avais pris au moins dix tirs et j’étais plus agressif. Tous les matchs, sauf peut être le Game 1, mais tous les autres matchs qu’on a gagnés, j’étais agressif, peu importe l’issue. »

Golden State n’a pas pu emballer le match, Toronto s’est mis sur les bons rails, et ce match serré a finalement tourné en faveur des Raptors après la blessure de Klay Thompson.

Un nouveau fait de jeu qui n’entamera en rien cette performance majuscule de Kyle Lowry, à 26 points, 10 passes, 7 rebonds et 3 interceptions, qui fit taire à jamais les critiques à son égard.

« Ils ont tué mon gars chaque année pendant les playoffs » constatait Fred VanVleet. « C’est le joueur qui se fait le plus critiquer dans la ligue. Et le voir soulever ce trophée ce soir, ça représente beaucoup pour nous tous ! »