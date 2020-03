Dans un sondage, Giannis Antetokounmpo reste largement favori pour le titre de MVP

La dernière grosse semaine de LeBron James a-t-elle complètement changé la donne, relançant une course au MVP qui semblait pourtant pliée en faveur de Giannis Antetokounmpo ? Difficile à dire, car le trophée du meilleur joueur de la saison régulière se joue aussi en matière de « storytelling » et à ce petit jeu, le rebond du « King » est peut-être plus vendeur que le deuxième sacre du « Greek Freak »…

Pour se faire une idée, ESPN a demandé à 70 journalistes leurs votes pour le trophée à l’heure actuelle.

Et le résultat est sans appel puisque Giannis Antetokounmpo a récolté 60 des 70 premières places, LeBron James n’en récoltant donc que 10. Aux yeux des journalistes qui couvrent la NBA, le Buck est donc toujours en tête.

Derrière, on retrouve James Harden à la 3e place, devant Luka Doncic, Kawhi Leonard et Anthony Davis.