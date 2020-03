Le 23 mars 2012, Kevin Love réussit son record en carrière avec 51 points

Élu meilleure progression en 2011, Kevin Love avait de nouveau franchi un cap lors de la saison suivante. Plus affiné et déjà pas maladroit de loin, avec ses 2.9 tentatives à 3-pts en 2010-2011, l’intérieur des Wolves avait décidé d’allumer davantage encore avec 5.1 shoots primés par match. Certes son efficacité avait diminué (passant de 41 % à 37 %), mais les dégâts étaient bien plus nombreux pour les adversaires.

Le Thunder l’avait constaté ce 23 mars 2012, en encaissant 51 points (16/27 au shoot) et 7 tirs à 3-pts. Les futurs finalistes NBA avaient eu beaucoup de mal à le contenir en début de match, l’oubliant derrière la ligne. Puis il s’était ensuite rapproché du cercle et avait ramassé les miettes au rebond (14 prises).

Face à un duo Russell Westbrook – Kevin Durant également très en forme (45 et 40 points), Kevin Love avait poussé Oklahoma City en prolongation après un tir sur la tête du meneur, sans dribble ni rythme. Malheureusement pour lui, son record en carrière (qui tient toujours) ne lui permettra pas de remporter ce match, puisque les Wolves s’inclineront 149-140 après deux prolongations.