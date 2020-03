Lonzo Ball et Zion Williamson, un tandem de feu en devenir

« Quand j’ai rencontré Lonzo, je lui ai simplement dit : ‘Tu sais, j’aime courir. Si tu m’envoies le ballon je vais l’attraper’. Il l’a pris à la lettre et a commencé à m’envoyer des missiles ». Avant même de fouler un parquet NBA pour la première fois de sa carrière, Zion Williamson savait ce que pouvait lui apporter Lonzo Ball, avec sa qualité de passe et la capacité du rookie à s’exprimer sur le jeu de transition.

« J’attendais qu’il revienne avec impatience », a confirmé l’ancien Laker, le courant étant passé dès la pré-saison entre les deux joueurs, comme l’a expliqué le vice-président des opérations basket des Pelicans, David Griffin.

« Pour expliquer l’alchimie qui existe entre les deux, je pense qu’une grosse partie vient du fait qu’ils ont vraiment une relation particulière l’un envers l’autre », a-t-il souligné à Fox Sports depuis chez lui.

Un trio prometteur en soutien de Jrue Holiday et Brandon Ingram

Pour épauler Jrue Holiday et Brandon Ingram, qui réalise sa meilleure saison en carrière et s’est invité au All-Star Game, David Griffin ne peut que se réjouir de voir Lonzo Ball et Zion Williamson monter en puissance.

À ce duo, il tient à ajouter l’impact de l’intérieur italien Nicolo Melli, particulièrement efficace, notamment à 3-points récemment (52 % de réussite en janvier, 46 % en février). « Le fait que Nicolo Melli joue de plus en plus et devienne un élément important de la rotation a aussi joué un rôle essentiel. Avec ces trois gars dans la même équipe, ça fonctionne extrêmement bien ».

Avec le trio Ball-Williamson-Melli, New Orleans possède désormais un équilibre entre la création, l’impact apporté dans la raquette sans oublier de préserver de la menace à l’extérieur.

« Les deux joueurs qui ont été les plus touchés par l’absence de Zion Williamson étaient probablement Lonzo, parce que la présence de Zion offre à l’équipe un joueur qui peut créer en attaque, » a poursuivi David Griffin. « Lonzo peut alors s’en éloigner et s’appuyer sur sa qualité de passe. Et Nicolo Melli, car quand Zion focalise l’attention près du cercle, il est capable d’attirer les postes 5 loin de la raquette (avec sa menace à 3-points). Il est absolument essentiel lorsque Zion est sur le parquet d’un point de vue du spacing, bien souvent. Ces deux gars ont été les plus handicapés par son absence et donc ceux qui bénéficient le plus de son retour. Quand tu vois comment la relation entre ces trois joueurs évolue, ça permet à notre équipe de progresser de façon exponentielle ».

En attendant la fin de la suspension de la NBA, on se refait le Top 10 des plus belles passes de Lonzo Ball pour Zion Williamson. Ça commence tout doucement mais ça finit très fort !