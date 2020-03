Steve Kerr raconte le spleen de Klay Thompson

Steve Kerr est revenu sur la période difficile vécue par Klay Thompson depuis sa rupture des ligaments croisés du genou gauche, en pleines Finals NBA, le 13 juin dernier. Alors qu’il estimait être au meilleur de sa forme, l’arrière a dû faire le deuil de la finale et d’une grosse partie (voire l’ensemble) de la saison à venir. Une décision difficile à accepter pour le joueur qui se voyait même revenir sur le parquet alors qu’il souffrait d’une grave blessure.

Le processus d’acceptation a été long pour Klay Thompson. Contrairement à son coéquipier Stephen Curry, victime d’une fracture de la main quelques mois plus tard et qui ressentait le besoin de rester prêt de ses coéquipiers, Klay Thompson a préféré prendre ses distances.

Regarder les autres s’adonner à son sport favori était tout simplement trop dur pour lui.

Regarder jouer ses coéquipiers, « une torture »

« Ça a été une saison vraiment, vraiment dure pour Klay, » a admis son coach, Steve Kerr. « Il aime tellement jouer au basket, et le fait de ne pas pouvoir y jouer l’a anéanti. Et donc, contrairement à Steph, sur ces derniers mois, il n’a pas été aussi présent. Ça ne m’a pas dérangé parce que ça semblait tellement frustrant pour Klay Thompson, juste d’être à l’entraînement, regarder les autres et de ne rien pouvoir faire ».

La « torture », des mots de Steve Kerr, a pris fin lorsque Klay Thompson a été autorisé à shooter à nouveau. Le plus dur est désormais derrière lui, et chaque jour d’arrêt de la NBA va désormais permettre au shooteur des Warriors de retrouver son meilleur niveau dans l’attente d’un retour à la normale.

« Ces dernières semaines, il a enfin été autorisé à shooter avec nos gars, faire quelques exercices, et il était content d’être là. Mais pour la plupart de la saison, il fallait juste qu’il soit loin de tout ça, pour ne pas se torturer à nous regarder jouer. Il va être vraiment prêt et enthousiaste l’an prochain alors que la rééducation se déroule très bien. Je n’ai aucun doute sur le fait que si ça repart en septembre/octobre, comme c’est habituellement le cas, Klay et Steph seront en super forme, prêts à repartir ».