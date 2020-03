Marcus Smart supplie les jeunes de prendre ce virus très au sérieux

Il fait partie des 14 personnes, joueurs ou membres d’un staff, à être contaminés par le coronavirus. Marcus Smart a appris jeudi qu’il était positif, et comme la plupart des joueurs infectés, il ne ressentait aucun symptôme. Il est porteur sain, et c’est pour lui le principal danger avec ce virus et cette maladie, le Covid-19.

« Pour moi, c’était comme une surprise » a-t-il reconnu sur CNN. « Comme je l’ai dit, je me sens bien, et je n’ai aucun symptôme. Je n’en ai eu aucun. Quand ils m’ont dit que je l’avais, j’étais soufflé. Ça vous fait vraiment prendre compte de ce qu’il se passe et de la situation. Mais je vais très bien. Je me sens bien, et j’ai l’impression que je pourrais faire un match dès maintenant. »

L’arrière des Celtics profite d’être sur une chaîne nationale pour alerter la population et les plus jeunes alors qu’on a recensé 18 000 nouveaux cas rien que pour la journée de vendredi aux Etats-Unis.

« Rester chez soi est la clé car les gens qui contractent le virus peuvent être asymptomatiques, et c’est vraiment difficile de savoir si quelqu’un est atteint du virus. En vous rassemblant, en traînant avec des amis ou en famille, sans vous isoler vraiment, vous devenez porteur et vous commencez à propager le virus sans même le savoir. C’est vraiment le plus important car on ne peut pas savoir, en regardant quelqu’un, s’il a le virus ou pas. Ils peuvent sembler normaux et en bonne santé, et pourtant le transmettre. Et c’est pour ça qu’on se retrouve avec ces problèmes actuels. »

Comme tout le monde, Marcus Smart a vu ses images de « spring break » et de plages bondées en Floride, et il insiste vraiment. « Prenez ce virus sérieusement. Prenez vraiment conscience de ce qu’il se passe et prenez des précautions. Pas uniquement pour vous protéger. En vous protégeant, vous protégez les autres. »