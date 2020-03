Le 21 mars 2014, Kevin Durant se met sur son 51 pour valider son titre de MVP

« Kevin Durant est un monstre » : tel était notre titre, après ce superbe match et cette énorme prestation de l’ailier du Thunder, ce 21 mars 2014 à Toronto face aux Raptors. Dans une rencontre disputée en double prolongation, KD va claquer 51 points, mais aussi prendre 12 rebonds et délivrer 7 passes.

Cerise sur le gâteau : il inscrit le panier de la victoire après un improbable comeback. Que rajouter ?

« Le match le plus fou de ma carrière », va-t-il déclarer ensuite. « On était derrière de huit points à 49 secondes, et on gagne tout de même… Deux joueurs sont sortis pour six fautes, Russell Westbrook est touché, on est en back-to-back aussi. C’est dingue. »

C’est tout ce contexte, avec effectivement ces nombreux paniers dans le « money time » et ce shoot à 3-pts qui offre la victoire à son équipe, qui va valider auprès des votants son trophée de MVP, remporté quelques semaines après.

Il était déjà le favori puisque Oklahoma City tournait bien (deuxième à l’Ouest) et qu’il était le meilleur marqueur de la ligue, mais après une telle performance, il ne pouvait plus lui échapper. Il finira la saison avec 32 points, 7.4 rebonds et 5.5 passes de moyenne.