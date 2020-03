16 mars 2007, Kobe Bryant inscrit 65 points contre les Blazers

C’est un de ses nombreux bijoux. Une des perf’ offensives les plus remarquables de l’histoire. Le 16 mars 2007, fatigué de voir les Lakers s’incliner depuis sept matches, Kobe Bryant va arracher une victoire et planter 65 points aux Blazers.

Sa ligne de statistique est impressionnante : 65 points donc, à 23/39 au shoot, 8/12 à 3-pts, 7 rebonds, 3 passes, 3 interceptions. Plus fort encore : il a inscrit 24 points en dernier quart-temps puis 9 en prolongation.

« Je devais être agressif et m’affirmer, car notre confiance était un peu fragile », commentait-il après la rencontre. « On avait besoin d’un match comme celui-ci. Mon boulot, en tant que leader, c’est de savoir ce dont l’équipe a besoin. Il y avait quelques indications sur ma forme, et avoir les doigts brûlants, c’est un bon signe », souriait Bryant en pensant à un panier à 15 mètres refusé après un coup de sifflet en première mi-temps.

Incandescent, Bryant le sera en dernier quart-temps puis en prolongation. Car malgré ses paniers marqués minute après minute, Portland est toujours devant. Il doit planter trois paniers primés en moins de 100 secondes pour arracher la prolongation. Le dernier, à 20 secondes du terme sur Zach Randolph, est magnifique.

Puis, en prolongation, il continue avec, à 108-108 partout, un des shoots les plus incroyables de sa carrière. Un 3-pts dans le coin alors qu’il est pris à deux par Brandon Roy et LaMarcus Aldridge. L’intérieur ne peut que très difficilement défendre mieux sur Bryant.

Résultat, les Lakers l’emportent et le regretté Kobe Bryant réalise la seconde marque de sa carrière après ses légendaires 81 points de janvier 2006 et devant ses tout aussi incroyables 62 points face aux Mavericks en décembre 2005. Et le meilleur est encore à venir puisqu’il enchaînera encore trois matches de suite à 50 points dans une folle et historique série.