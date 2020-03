Le 15 mars 2011, JaVale McGee réalise un triple double avec 12 contres

Avec sa taille, sa détente et ses longs bras, JaVale McGee est un excellent contreur. En carrière, il affiche 1.5 tir renvoyé par match, pour seulement 17 minutes de moyenne. Si on rapporte son temps de jeu à 36 minutes, il serait à 3.2 shoots repoussés par rencontre – soit hypothétiquement la troisième meilleure moyenne de l’histoire.

Son record de contres en carrière date du 15 mars 2011. Ce soir-là, face aux Bulls, le pivot des Wizards va se transformer en gardien de football. Douze tirs sont écartés. Depuis 2000, seuls deux joueurs ont fait aussi bien : Keon Clark en mars 2001 puis Hassan Whiteside en janvier 2015.

« J’ai réussi trois contres en premier quart-temps et j’ai essayé de faire aussi bien en deuxième quart-temps », avait-il commenté. « J’en avais sept à la mi-temps, donc je me suis dit que j’allais essayer de monter à 14. Comme je contrais bien, les adversaires ont hésité, ont eu peur face à moi et ça m’a rendu le travail encore plus facile. »

Outre ses 12 contres, il a également marqué 11 points et pris 12 rebonds, validant ainsi son premier et seul triple double en carrière. Même s’il a fallu attendre son dernier panier, à 18 secondes du terme, pour dépasser la barre des 10 points. « Ce sont les points les plus difficiles à mettre de ma vie », ajoute-t-il. « C’était fou. Ce dunk, c’est comme un soulagement. »

Une performance qui ne fait néanmoins pas oublier que les Wizards s’étaient ce soir-là inclinés de 19 points…