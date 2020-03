Free agent cet été, Goran Dragic parti pour rester au Heat ?

En cette période creuse pour une durée encore indéterminée, Miami peut d’ores et déjà se pencher sur l’été à venir, pour tenter d’anticiper au mieux les enjeux qui se préparent en vue de l’été 2021, où la chasse aux gros poissons (comme Giannis Antetokounmpo, ciblé par le Heat) sera ouverte.

La franchise floridienne va notamment devoir se pencher sur les cas de Goran Dragic, Derrick Jones Jr, Jae Crowder et Meyers Leonard, qui seront tous les quatre free agents non protégés à partir du 1er juillet prochain (si la date n’est pas repoussé…). Le front office espère sans doute pour l’heure pouvoir proposer des contrats courts pour ne pas plomber sa masse salariale sur le long terme, tout en espérant que les intéressés joueront le jeu.

Pour atout, les dirigeants du Heat ont avec eux la formidable saison réalisée jusque-là et l’intérêt de chacun à œuvrer pour le bien du collectif.

La balle dans le camp de Miami

La situation de Goran Dragic sera peut-être la plus épineuse, alors que la cote du Slovène devrait toujours être élevée, même à 34 ans et alors qu’il sortira d’une dernière année de contrat à 19 millions. Le Heat devra donc réfléchir à deux fois avant de formuler sa proposition, sous peine de voir un meneur d’expérience lui filer entre les doigts et pourrait, encore une fois, soumettre un contrat conséquent, mais uniquement sur un an.

Quelques jours avant la suspension de la NBA, Goran Dragic avait botté en touche au sujet d’une éventuelle prolongation pour une saison supplémentaire.

« On verra, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu, ma famille, moi-même… Je dirais que c’est trop tôt pour en parler. Je ne pense pas à mon prochain contrat. J’ai toujours été quelqu’un qui vivait dans le présent », a-t-il indiqué. Une façon de ne pas se mouiller et de rester ouvert à toute opportunité alors que Goran Dragic pourrait être tenté de « sécuriser » sa fin de carrière avec un contrat longue durée ailleurs.

En plus de s’entendre avec le nouveau « franchise player » de l’équipe, Jimmy Butler, Goran Dragic est bien en Floride, et a également appris à apprécier son nouveau rôle, en sortie de banc. La cohabitation avec Kendrick Nunn se passe plutôt bien et, surtout, le Slovène est toujours aussi indispensable à la bonne tenue du Heat (16.1 points et 5.1 passes décisives en 28 minutes en moyenne par match).

« Je suis heureux, je prends plaisir à jouer, » a-t-il ajouté. « Au début de la saison, c’était dur d’accepter (son nouveau rôle, ndlr). Je suis un compétiteur, et quand tu entends ce genre de nouvelle, tu peux te mettre à douter, avoir des pensées un peu folles. Mais le plus important pour moi a été de l’accepter, de penser de façon positive, et de faire de mon mieux. C’est ce que j’ai fait. Je suis fier de moi ». Autant de points qui jouent en faveur de Miami.