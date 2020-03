La NCAA pensait à un tournoi disputé sur quatre jours

Si la NBA a décidé de suspendre son championnat, la NCAA a tapé elle encore plus fort sur la table en supprimant purement et simplement la « March Madness » ! Un séisme puisque ces journées de mars et surtout la finale en avril sont parmi les événements les plus suivis aux États-Unis.



Avant d’en arriver là, les dirigeants s’etaient creusé la tête pour éviter une saison blanche, sans trophée final. Le vice-président de la NCAA en charge du basket, Dan Gavitt, a expliqué à nos confrères d’AP qu’il imaginait organiser un tournoi sur quatre jours.

« On a passé un sacré moment mercredi soir à essayer de trouver une solution », raconte-t-il. « C’était loin d’être l’idéal ou d’être parfait, mais aussi imparfait que ce soit, c’était une des options les plus raisonnables pour maintenir un certain niveau pour nos tournois. »

L’idée était donc de choisir les 16 meilleures équipes du pays, peu importe leur conférence, et de leur faire jouer les trois premiers tours du jeudi au samedi, avant une finale organisée le lundi, comme c’est la coutume habituellement. Et ceci toujours à Atlanta, puisque c’est dans cette ville que devait se dérouler le Final Four.

La proposition a reçu un accueil mitigé, notamment sur le nombre d’équipes en course, mais aussi sur la santé des joueurs. Car si la NBA a été touchée, via Rudy Gobert et Donovan Mitchell, il se pourrait que plusieurs joueurs universitaires le soient également. Sans oublier les possibles spectateurs…