La fédération américaine annule le Hoop Summit

Comme chaque année, on était impatient à l’idée d’assister à l’opposition entre l’équipe U19 des Etats-Unis et les meilleurs talents du reste du monde. Malheureusement, et c’était prévisible, le Hoop Summit 2020 n’aura pas lieu le 10 avril prochain du côté de Portland. C’est USA Basketball qui l’a annoncé, et la fédération américaine a aussi décidé de reporter le 2020 Red Bull USA Basketball 3X Nationals.

La saison passée, les Américains s’étaient imposés 93-87 face à la sélection étrangère, et nous avions pu voir à l’oeuvre James Wiseman (12 points, 8 rebonds et 6 contres) et Cole Anthony (25 points, 8 rebonds) face à l’Italien Nico Mannion (28 points, 5 rebonds, 5 passes).

Crédits photos : Cameron Browne/USA Basketball