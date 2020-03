Dans une lettre aux fans, Adam Silver confirme l’arrêt de la NBA pendant « au moins 30 jours »

C’est par une lettre aux fans, publiée sur le site de la NBA, qu’Adam Silver a confirmé le hiatus de 30 jours (minimum) imposé par la NBA face à l’épidémie de coronavirus, avant une reprise espérée ensuite.

« Chers fans de la NBA,

Comme vous le savez, nous avons temporairement suspendu notre saison en réponse à la pandémie de coronavirus. Nous avons pris cette décision pour préserver la santé et le bien-être des fans, des joueurs, de tous ceux qui sont liés à notre sport et du grand public. Cette interruption durera au moins 30 jours et nous avons l’intention de reprendre la saison, si et quand elle deviendra sûre pour toutes les personnes concernées.

Dans l’intervalle, nous continuerons à travailler en coordination avec les experts en maladies infectieuses et en santé publique ainsi qu’avec les responsables gouvernementaux afin de déterminer des protocoles sûrs pour la reprise de nos matchs. Nous vous tiendrons informés de tout changement dès qu’il se produira, au fur et à mesure que nous mettrons au point le parcours approprié pour les futurs matchs et événements de la NBA. Les billets déjà achetés pour un match reporté seront honorés lorsque le match sera reprogrammé. Si les matchs ne sont pas joués ou se déroulent dans une arène vide, les équipes travailleront avec les fans sur un avoir pour un futur match ou un remboursement.

Nous vous encourageons à visiter le site NBA.com pour connaître les dernières nouvelles, les mises à jour et les fonctionnalités interactives afin de rester connecté avec le jeu. Vous y trouverez également des directives sur la façon de vous protéger et de protéger votre famille.

La situation reste compliquée et évolue rapidement, ce qui nous rappelle que nous faisons tous partie d’une société plus large et que nous avons la responsabilité de veiller les uns sur les autres. C’est ce que la NBA continuera à faire, et nous vous sommes reconnaissants de votre compréhension et d’être les meilleurs fans dans le sport. »

En ce qui concerne les équipes, la NBA a conseillé au joueur de rester dans la ville de leur équipe dans les prochains jours, et le plus possible à leur domicile. Les entraînements ou les réunions collectives ne sont pas autorisés, au moins jusqu’au 16 mars, alors que les préparateurs physiques et les médecins devront faire un point quotidien avec les joueurs, pour vérifier leur état de santé et voir s’ils n’ont pas développé de symptômes grippaux.

S’ils veulent s’entraîner, les joueurs NBA devront suivre une règle « un joueur, un entraîneur, un panier », c’est-à-dire qu’ils ne pourront effectuer que des exercices individuels, même s’ils sont plusieurs dans la salle.

De plus, toutes les équipes sont encouragées à tenir des réunions (avec suffisamment d’espace entre les intéressés) en compagnie de spécialistes afin que les joueurs puissent discuter et bien comprendre l’épidémie de coronavirus et la situation qu’elle engendre. Des réunions que plusieurs équipes ont déjà organisées avant la pause de la saison.