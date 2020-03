Kevin Love fait un don pour les employés des Cavaliers

L’arrêt de la NBA a de graves conséquences économiques pour la NBA elle-même, mais aussi pour tous les secteurs qui en dépendent comme la presse, la restauration, l’hôtellerie, mais aussi le personnel des salles. Après Mark Cuban, c’est au tour de Kevin Love de s’exprimer sur la situation des employés des franchises, et l’intérieur des Cavaliers a décidé de faire un don de 100 000 dollars pour aider le personnel du Rocket Mortgage Fieldhouse.

Un geste qui vient compléter la volonté de la franchise de continuer de payer ses employés pendant la durée de la suspension d’activité. Dans un long message posté sur Instagram, Kevin Love justifie sa générosité par le fait que cet arrêt et cette maladie peuvent avoir un rôle dévastateur sur le plan mental.

« La stigmatisation et la xénophobie ne sont que deux aspects de l’impact d’une pandémie »

« Tout le monde réagit différemment aux situations stressantes. Et la peur et l’anxiété liées à la récente épidémie de COVID-19 peuvent être extrêmement pesantes », écrit Kevin Love. « Grâce au basket, nous avons été en mesure de résoudre des problèmes majeurs et de nous unir en tant que ligue progressiste qui se soucie des joueurs, des fans et des communautés aux côtés desquelles nous travaillons. Je suis préoccupé par le niveau d’anxiété que tout le monde ressent et c’est pourquoi j’engage 100 000 dollars à travers la Kevin Love Fondation pour soutenir la salle des Cavs et le personnel qui traverse un changement de vie soudain en raison de la suspension de la saison NBA. J’espère qu’en cette période de crise, d’autres se joindront à moi pour soutenir nos communautés.

« Les pandémies ne sont pas seulement un phénomène de santé. Elles affectent les individus et la société à de nombreux niveaux, la stigmatisation et la xénophobie ne sont que deux aspects de l’impact d’une pandémie. Il est important de savoir que les personnes atteintes d’une maladie mentale peuvent être vulnérables aux effets de panique et de menaces généralisées. Soyez bons les uns envers les autres. Soyez compréhensifs de leurs peurs, même si vous ne ressentez pas la même chose. Soyez en sécurité et prenez des décisions sensées pendant cette période. Et j’encourage chacun à prendre soin de soi et à tendre la main aux autres dans le besoin, que ce soit en soutenant vos organisations caritatives locales qui annulent des événements ou en vous rapprochant de vos collègues et votre famille. »