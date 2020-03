Jimmy Butler revient sur les problèmes de communication dans le vestiaire des Sixers

Particulièrement heureux à Miami, Jimmy Butler est revenu dans le podcast de JJ Redick, pour The Ringer, sur les problèmes de communication dans le vestiaire des Sixers, l’an passé.

« Chaque jour, en tant que joueur, je ne savais pas qui était le patron. C’était mon plus gros souci. Je ne savais pas à quoi m’attendre lorsque j’allais à la salle, lorsqu’on prenait l’avion ou lorsqu’on allait au match. J’étais aussi perdu que le premier connard venu. Il se passait tellement de trucs que je ne savais pas à qui parler. »

« Personne n’a dit quoi que ce soit. On était là, en train de regarder des vidéos, et où on pouvait littéralement entendre les clics sur l’ordinateur »

Avant le fameux épisode de la séance vidéo, où il se serait pris la tête avec Brett Brown, l’ancien trublion des Bulls et des Wolves avait été surpris de voir le calme des séances dirigées par Brett Brown.

Convoqué avec JJ Redick, Ben Simmons et Joel Embiid, Jimmy Butler raconte ainsi que personne ne parlait.

« On était juste assis là, et on n’a rien fait du tout. Et je te l’ai dit dès qu’on est sorti : ‘JJ, pourquoi est-ce que je retournerai là-dedans ? On n’a rien fait.’ Personne n’a dit quoi que ce soit. On était là, en train de regarder des vidéos, et où on pouvait littéralement entendre les clics sur l’ordinateur. On se regardait. Ça faisait deux à trois semaines, maximum, que j’étais arrivé donc je restais en arrière et je regardais. Je n’ai rien dit parce que personne ne me connaissait. Quand je suis arrivé à Philly, qu’est-ce que tu pensais de moi ? Si tu te basais sur ce que tu avais lu ? Tout le monde pensait que j’étais un connard, donc j’ai préféré rester muet. Clic. Clic. Tout le monde se regarde. Clic. Clic. Allez, on va s’entraîner. Voilà ce que j’avais en tête. »

« C’était foireux de jouer d’une certaine façon toute la saison puis de tout changer. Je disais à Brett de mixer un peu les choses, de me donner le ballon par moment. Non, on est passé d’un extrême à l’autre »

Après cette première réunion, il y a donc eu cette séance vidéo, à Portland, où Jimmy Butler a visiblement réclamé des changements à son coach, depuis toujours rétif au pick-and-roll. JJ Redick explique alors que l’interaction n’avait rien d’inappropriée, mais que le seul problème, à ses yeux, vient du fait que son coéquipier avait « jeté en pâture » le « gars le plus gentil du monde », TJ McConnell. Ce que Jimmy Butler dément.

« Brett a posé une bonne question : qui a le même sentiment ? J’étais certain que quelqu’un allait parler derrière moi parce que j’avais discuté avec cinq gars du sujet. Mais rien. Donc je me retourne et la première personne que je vois, c’est TJ (McConnell). Donc Monty (Williams, qui était l’assistant de Brett Brown) lui dit que c’est le moment de dire quelque chose. TJ répond : ‘Vous savez…’ donc je lui dis : ‘Allons, TJ’ et j’adore TJ, je lui parle tout le temps mais c’est bien de dire ce qu’on a en tête. »

Globalement, et JJ Redick confirme, Jimmy Butler décrit un vestiaire en manque de communication, et sans l’accabler totalement, il critique assez sévèrement Brett Brown, notamment pour ne pas avoir introduit davantage de pick-and-roll en saison régulière… avant de changer d’avis face aux Raptors, en demi-finale de conférence.

« Même aujourd’hui, je ne pense pas que c’était juste de changer les choses comme ça », explique Jimmy Butler. « Même si on jouait bien comme ça, ce n’était pas juste parce que toute l’année, c’est Ben (Simmons) qui avait le ballon. Donc me donner le ballon comme ça dans une série de playoffs… À sa place, ça m’aurait rendu fou. C’était foireux de jouer d’une certaine façon toute la saison puis de tout changer. Je disais à Brett de mixer un peu les choses, de me donner le ballon par moment. Non, on est passé d’un extrême à l’autre. Cool, mais à la place de Ben, ça m’aurait énervé. Je ne vais pas m’en plaindre mais ce n’était pas la meilleure façon de faire, à mon avis. »