Comme Stephen Curry, Jusuk Nurkic termine sa préparation avec les… Santa Cruz Warriors

Le grand jour arrive : dimanche prochain, Jusuf Nurkic retrouvera les parquets de la NBA. Avant ça, l’intérieur va fouler ceux de la G-League avec… les Santa Cruz Warriors, comme Stephen Curry il y a quelques jours. Les Blazers n’ayant pas d’équipe à l’échelon inférieur, le Bosnien est envoyé au plus près, là où il y a de la place, et sera donc officiellement pendant un jour un Warrior – l’ennemi juré.

« C’est la dernière étape pour moi » confirme-t-il chez The Athletic. « C’est le dernier stop avant de pouvoir enfin y aller. Mais je ne vois pas ça comme un problème. » Il ne s’agit que d’un entraînement histoire de se tester un peu plus sur cinq-contre-cinq, une opportunité trop rare en NBA avec ce calendrier chargé. Par contre, pas question de jouer un match. « Vous voulez que je joue un match de G-League ? Allez… Je respecte les gars là-bas, mais ça n’a pas de sens. Être blessé et aller jouer un match en G-League…»

« Mais je veux avec des sensations avec les gars, faire les exercices, l’entraînement, les fondamentaux, savoir à quoi ça ressemble » liste-t-il. « J’ai le sentiment d’aller dans la bonne direction. J’ai traversé tellement de choses, mais je pense que c’est important d’avoir une dernière marche pour voir comment ça se passe. »

Une dernière marche avant un grand retour ce dimanche 15 mars contre Houston, presqu’un an jour pour jour après sa double fracture tibia-fibula (péroné), le 25 mars 2019. « J’ai envie de pleurer » avoue-t-il. « Mais je vais me retenir. »