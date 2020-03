Le MVP de la nuit : Pascal Siakam, la force tranquille

On aurait pu choisir l’autre francophone de l’équipe. Mais Pascal Siakam a fait un tout petit mieux que Serge Ibaka en termes d’évaluation. Le Camerounais s’est de nouveau montré décisif dans la victoire des Raptors, sur le parquet du Jazz. Et ceci, au lendemain de sa grosse performance dans le « money time », pour abattre les Kings.

Pas maladroit de loin, l’ailier a multiplié les prises de position au poste, en particulier en fin de rencontre durant laquelle il a été gavé de ballons. Son impact dans cette zone s’est fait ressentir sous plusieurs formes : obtenir des lancers, finir au cercle en prenant de vitesse son adversaire, finir avec des « fadeaway » qui deviennent de plus en plus naturels pour lui ou encore ressortir de bons ballons.

À l’image de celui qu’il a envoyé vers OG Anunoby, à 3-points pour permettre à Toronto de reprendre l’avantage à moins de cinq minutes du terme. Siakam s’offrait ainsi son 12e double-double de la saison, passant tout près de voir triple pour la première fois de sa carrière : 27 points (9/18), 11 rebonds et 8 passes mais 5 pertes de balle.

Une performance de choix alors que son équipe évoluait encore sans Marc Gasol et Fred VanVleet, ainsi que Norman Powell, rentré au vestiaire après à peine deux minutes de jeu. « Quoi qu’il arrive, on reste ensemble en équipe et on essaie de bosser dans le jeu », formule l’ailier avant de résumer l’état d’esprit des Canadiens au moment où ils perdent le joueur de la semaine : « Ça va être un long match, il va y avoir des « runs ». L’important est de rester ensemble. On ne panique pas et on exécute notre jeu. »

Mission accomplie pour Siakam et les Raptors qui restent sur quatre victoires de rang. Et le joueur de poursuivre sa meilleure saison en carrière.