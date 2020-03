G League : Adam Mokoka joue un mauvais tour au duo Poirier-Fall

Sur le papier, les Maine Red Claws semblaient favoris face aux Windy City Bulls puisque la franchise affiliée aux Celtics se présentait avec Tacko Fall, Vincent Poirier mais aussi Carsen Edwards et Tremont Waters. Et pourtant, ce sont bien les Bulls qui s’imposent, 120-112, grâce notamment au gros match d’Adam Mokoka. Le rookie français termine le match avec 27 pts, 9 rbds et 8 pds en 43 minutes à 9 sur 19 aux tirs. A ses côtés, Daniel Dixon ajoute 24 points.

Côté Red Claws, Fall frôle carrément le triple double avec 16 pts, 14 rbds et 9 cts ! Sa doublure, Vincent Poirier, a aussi fait de gros dégâts avec 15 pts, 12 rbds, 3 cts… en 17 minutes.

Au classement, les Red Claws sont deuxièmes de la conférence Est avec 28 victoires pour 13 défaites. Les Bulls sont 13e sur 15 avec 17 victoires et 25 défaites.