Nick Nurse toujours aussi souple avec son cinq majeur

Le retour de Marc Gasol contre Sacramento, après quinze matches d’absence, puis celui de Fred VanVleet, qui ne se presse pas et devrait intervenir très prochainement, vont enfin offrir à Nick Nurse un effectif complet à sa disposition. Une rareté pour le coach des champions en titre tant les pépins physiques ont pollué son groupe ces derniers mois, mais pas ses résultats.

Habitué à bricoler et toujours souple dans ses rotations, Nick Nurse observe cette nouvelle donne sans pression particulière même si cela signifie des ajustements des temps de jeu de certains et de nouvelles combinaisons.

« C’est vraiment ouvert », annonce-t-il à Sports Net. « Je pense qu’il y a beaucoup de possibilités et pas seulement celle autour de Serge Ibaka et Marc Gasol. Norman Powell a fait son trou aussi. Il y a probablement sept joueurs qui pourraient débuter les rencontres. J’ai bien évidemment besoin d’un meneur et d’un intérieur. Au milieu de ça, il y a Pascal Siakam. Après, on peut commencer avec Serge et Marc, ou Kyle Lowry et Powell. »

Nick Nurse a changé de cinq majeur à 15 reprises cette saison

Le coach veut profiter de cette polyvalence pour ne rien s’interdire. L’année passée, en saison régulière, on avait compté pas moins de 22 changements dans le cinq majeur. Cette saison, il est à 15 combinaisons différentes, même si ce sont davantage les blessures qui les expliquent qu’une réelle volonté de tourner.

Norman Powell, excellent depuis qu’il est dans le cinq, accepte déjà l’idée de revenir sur le banc quand Fred VanVleet aura quitté l’infirmerie.

« Je ne suis pas inquiet de ce côté-là », explique l’arrière qui tourne à 28 points de moyenne depuis cinq matches. « Je joue pour gagner, je me sacrifie pour l’équipe. Peu importe ce que pense le coach, si c’est pour gagner, ça me va. L’important, ce ne sont pas les statistiques personnelles. »

L’essentiel pour les Raptors étant, d’ici mi-avril, de pouvoir travailler avec un effectif en bonne santé afin d’aborder la défense du titre avec les meilleures armes possibles.

« On est confiant », avance de son côté Kyle Lowry. « La santé, c’est ce qu’il y a de plus important, et que les joueurs soient à l’aise sur le parquet ensemble. On a encore du temps. Gasol a été absent un bon moment, VanVleet l’est encore un peu, donc ça commence à revenir à la normale. »