Jeux olympiques : l’avenir international de Steven Adams reste flou

Steven Adams va-t-il (enfin) évoluer avec la Nouvelle-Zélande dans les prochains mois ? À l’heure actuelle, il est encore difficile de répondre à cette question. Comme la saison dernière, à l’approche des playoffs, le pivot du Thunder préfère ne pas penser à sa sélection nationale, comme il l’a récemment expliqué à Sky Sport News. « Je me concentre simplement sur notre situation actuelle, ici [à Oklahoma City], pour être honnête ».

Des paroles qui ne rassureront certainement pas les supporters néo-zélandais puisque, l’an dernier, le joueur du Thunder avait finalement refusé de participer à la Coupe du Monde 2019, malgré une invitation. Repoussant, une fois de plus, ses débuts avec les « Tall Blacks »…

Bien entendu, la Nouvelle-Zélande rêve d’être renforcée par le « Big Kiwi » en vue du tournoi de qualification olympique (TQO). Celui-ci aura lieu des 23 au 28 juin prochains à Belgrade et les Néo-Zélandais auront fort à faire puisqu’ils se trouvent dans la poule A, en compagnie de la Serbie et de la République Dominicaine. Les deux premiers de ce groupe devront ensuite affronter les deux premiers de la poule B, composée de l’Italie, du Sénégal et de Porto-Rico. Enfin, les vainqueurs de ces demi-finales s’opposeront en finale pour décrocher leur billet pour les Jeux Olympiques de Tokyo (24 juillet – 9 août 2020).

Une chose est sûre, si OKC brille en playoffs, Steven Adams sera tenté de se reposer plutôt que de s’envoler pour la Serbie afin d’entamer un été marathon. D’autant que son intérêt pour l’équipe nationale semble très faible.