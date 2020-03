DeAndre Jordan conteste le rôle des recrues dans le départ de Kenny Atkinson

DeAndre Jordan est monté au front face aux médias après la courte victoire des Nets, désormais sous les ordres de Jacque Vaughn, face aux Bulls. Avec la délicatesse qui le caractérise aussi sur les parquets, le pivot a contesté le rôle prêté aux joueurs dans le départ précipité de son ex coach, Kenny Atkinson, selon les premières rumeurs.

Lorsqu’un journaliste fait ainsi état de « plusieurs rapports » évoquant le rôle des « nouveaux joueurs » arrivés aux Nets l’été dernier (Kyrie Irving en tête, mais dont DeAndre Jordan fait aussi partie) qui auraient poussé Kenny Atkinson vers la sortie, sa réponse fuse…

« Oui, je suis proche de Kyrie, mais Wilson Chandler est un nouveau joueur, Garrett Temple est un nouveau joueur. On est beaucoup dans ce cas, donc si vous voulez parlez des nouveaux joueurs, intégrez les huit nouveaux joueurs de cette année, » rectifie-t-il avant de poursuivre. « Je pense que tout ce que vous et les informations disent, c’est de la merde. Les gars qui sont ici l’apprécient, et je suis sûr que c’est dur pour eux. Au bout du compte, c’est un business, les entraîneurs sont virés, les joueurs sont licenciés, échangés, c’est comme ça ».

Un coach qui avait fait « un super travail »

DeAndre Jordan a profité de ce changement de tête sur le banc pour retrouver le cinq majeur et passer 11 points, 15 rebonds et 3 contres.

Le pivot s’est toutefois dit « surpris » par le départ d’un coach « qui avait fait un super travail » avec cette équipe de Brooklyn, toujours dans le Top 8 à l’Est malgré les blessures, de ses deux joueurs stars notamment.

DeAndre Jordan n’a fait que suivre la ligne « politiquement correcte » de son GM Sean Marks qui avait déclaré que cette décision n’avait « rien à voir avec Kevin (Durant), Kyrie (Irving), Caris (Levert), Joe (Harris), Spencer (Dinwiddie) ou Jarrett (Allen). C’est une décision à laquelle nous avons abouti avec Kenny, moi-même et le propriétaire, et les joueurs ont été informés le matin avant que l’info ne sorte ».

Quelles sont les véritables raisons qui ont donc poussé les Nets et Kenny Atkinson à ce commun accord ? Sur ça, DeAndre Jordan comme les autres Nets n’en dira pas plus, et le mystère reste donc entier…