[Programme du soir] Le choc Clippers – Lakers dès 20h30 !

Ambiance des grands soirs au Staples Center, et c’est à partir de 20h30 avec la 3e opposition de la saison entre les Clippers et les Lakers. Les premiers restent sur six victoires de suite, tandis que les seconds viennent de faire tomber les Bucks. C’est à suivre sur le League Pass et BeIN Sports.

Avant cela, à 20h00, les Nets version Jacque Vaughn reçoivent les Bulls, et Jarrett Allen fait les frais de ce changement d’entraîneur puisque c’est DeAndre Jordan qui va débuter au poste de pivot. A 20h30 aussi, une rencontre spectaculaire entre les Wolves et les Pelicans.

Plus tard dans la soirée, quelques affiches intéressantes comme Celtics – Thunder, Mavs – Pacers ou encore Kings – Raptors. Pour les Rockets, battus à Charlotte, c’est le Magic qui se présente au Toyota Center. Quant aux Bucks, ils se rendent à Phoenix, peut-être sans Giannis Antetokounmpo touché au genou face aux Lakers.