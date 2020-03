Plus de peur que de mal pour Steve Clifford, de retour avec le Magic

Après avoir quitté son banc en pleine rencontre, provoquant un peu la panique au sein de son équipe, Steve Clifford s’est voulu rassurant hier, après avoir eu le feu vert du staff médical pour retrouver sa pleine activité de coach.

Le stratège de 58 ans, qui avait déjà dû mettre sa saison entre parenthèses lorsqu’il entraînait à Charlotte pour des problèmes cardiaques plus sérieux et aussi des maux de tête sévères, a subi une intraveineuse et un échocardiogramme au Target Center du Minnesota.

Il a ensuite été envoyé au Hennapin County Medical Center pour d’autres tests.

« J’ai été malade pendant quelques jours, et je n’arrivais pas à manger. Quand j’y repense, vu que je n’avais rien dans le ventre, j’ai commencé à avoir des vertiges. J’en ai parlé avec Ernest (Eugene, l’un de ses assistants) et ça a commencé à empirer. Mais une fois que j’ai eu l’intraveineuse, je me suis senti beaucoup mieux, le soir même ».

Un nouvel avertissement sans frais

Steve Clifford a ajouté qu’il aurait sans doute pu éviter d’aller à l’hôpital s’il n’avait pas eu ces antécédents cardiaques. Il a également remercié les nombreux messages de soutien reçus, notamment de Tom Thibodeau ou encore de son ancien assistant Patrick Ewing.

« Il y a vraiment des gens biens en NBA » a-t-il notamment déclaré. Ses joueurs étaient quant à eux soulagés de le voir revenir, lui qui représente « l’âme et le cœur » de cette équipe, comme l’a glissé Aaron Gordon.

Comme il l’avait déjà fait après ses maux de tête engendrés par un manque de sommeil, Steve Clifford a promis qu’il allait mieux prendre soin de sa santé.

« Je dois prendre mieux soin de moi d’un point de vue général, mieux m’hydrater et m’assurer que tout va bien. Je n’étais pas inquiet vendredi soir, parce qu’il n’y avait rien qui concernait le cœur. Quand j’ai eu des problèmes cardiaques, c’était différent, inquiétant et très douloureux ».

À Houston ce soir, il retrouvera Mike D’Antoni, pour lequel il a été assistant aux Lakers lors de la saison 2012-2013.