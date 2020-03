[Preview] Les Lakers défient des Clippers invaincus au complet

Douze victoires en quatorze matches pour les Lakers. Six victoires d’affilée pour les Clippers. D’un côté, le leader de la conférence Ouest depuis des mois. De l’autre, des voisins mais aussi leurs dauphins, dans leur meilleure forme de la saison. Plus qu’un derby, c’est l’opposition entre les deux meilleures équipes actuelles de l’Ouest, favoris pour atteindre les Finals en juin prochain.

Pour la première fois, il y a une vraie rivalité entre les deux franchises, et pour la première fois de la saison, les deux formations sont au complet. En octobre dernier, comme l’a expliqué LeBron James vendredi soir, les Lakers se découvraient, tandis que les Clippers, sans Paul George, profitaient d’une ossature déjà en place. Le soir de Noël, on assiste à un match à suspense, prémices d’une rivalité naissante, mais LeBron James est diminué, et les Clippers gagnent à nouveau dans une fin de match à suspense.

Deux équipes au sommet de leur forme

Ce soir, à un horaire inhabituel (12h30 à Los Angeles, 20h30 en France), c’est donc une troisième occasion pour les Lakers de dominer leur ennemi local, mais les Clippers sont carrément invaincus lorsqu’ils sont au complet : 10 victoires – 0 défaite. « On sait qu’ils jouent bien dernièrement. Ils sont au meilleur de leur forme et nous aussi » a rappelé le King, qui assure que le résultat est moins moins important que la manière. « On se prépare à essayer de continuer de faire du bon basket, et peu importe qu’on gagne, qu’on perde ou que ce soit un match nul. »

Pour Anthony Davis, c’est tout de même important de ne pas enchaîner une troisième défaite de rang face aux Clippers. « On ne veut jamais perdre en permanence face à une équipe, surtout au cours de la même saison, et plus ou moins, le match de dimanche est une nouvelle occasion de « revanche ». On a eu le sentiment de dominer les deux matches, et de les laisser filer, surtout le soir de Noël. Ce sera une nouvelle bataille, un test et on est prêt. »

Les Lakers vont notamment tester leur attaque face à l’une des meilleures défenses actuelles de la NBA. Depuis 15 jours, les Clippers affichent un différentiel de +16 sur ses adversaires. C’est le double des Lakers sur la même période. Cette semaine, ce sont les Rockets qui ont explosé face à l’intensité des coéquipiers de Kawhi Leonard. « On savait tous qu’on pouvait être bon en défense » fait remarquer Paul George. « Ça a juste pris du temps car des gars étaient blessés, et que ça entrait et sortait dans l’effectif. »

Mais Paul George insiste : les Clippers n’ont pas encore atteint leur meilleur niveau. « Cette équipe est polyvalente et tellement compétitive, et je pense que la chose la plus importante qui ressort de nous, c’est cette compétitivité. Et on veut faire mieux, et on prend chaque match pour le faire. »

Si les Clippers venaient à s’imposer à nouveau ce soir, les Lakers auraient encore une chance de sauver l’honneur puisque les deux équipes se retrouveront une dernière fois le 9 avril prochain.

Les NBA Sundays présentés par NBA2K20 sur beIN SPORTS – un match en direct tous les dimanches. Cette semaine, les Los Angeles Lakers affronteront les Los Angeles Clippers sur beIN SPORTS ou via le NBA League Pass à partir de 20h30.

LE CHOC CLIPPERS – LAKERS EN CHIFFRES

Bilan : 48v-13d (1er à l’Ouest) | 43v-19v (2e)

Attaque : 114.6 pts (5e) | 116.2 (3e)

Défense : 107.0 (4e) | 109.7 (13e)

Marqueurs : Anthony Davis (26.6), LeBron James (25.6) | Kawhi Leonard (26.9), Paul George (20.9)

Rebondeurs : Anthony Davis (9.5), LeBron James (7.8) | Kawhi Leonard (7.5), Ivica Zubac (7.1)

Passeurs : LeBron James (10.7), Rajon Rondo (5.0) | Lou Williams (5.8), Kawhi Leonard (5.1)

Contreurs : Anthony Davis (2.5), JaVale McGee (1.5) | Montrel Harrell (1.1), Marcus Morris (1.0)

Intercepteurs : Anthony Davis (1.5), LeBron James (1.3) | Kawhi Leonard (1.8), Paul George (1.3)

Adresse aux tirs : 48.6% (1er) | 46.5% (10e)

3-points : 35.6% (17e) | 36.7% (10e)

Lancers-francs : 72.9% (29e) | 79.1% (9e)

Série en cours : 3 victoires | 6 victoires