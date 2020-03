Mike Conley a enfin fait taire les critiques

C’était dans le vestiaire avant la rencontre face aux Celtics. Donovan Mitchell puis Quin Snyder sont interrogés sur le niveau de jeu de Mike Conley. La star du Jazz et son coach défendent l’ancien meneur des Grizzlies. « J’adore Mike. C’est le plus altruiste, le plus compétiteur et le plus affamé des coéquipiers avec qui j’ai joué » lâche carrement Mitchell. « Il fait ce qu’il a à faire, et parfois ça prend plus de temps que prévu. » Pour Snyder, c’est incompréhensible qu’il faille en faire toute une histoire. « Chacun devrait se poser la question pourquoi ça revient toujours sur le devant de la scène. Laissez-le jouer ! Il a prouvé ce qu’il savait faire en NBA« .

Et c’est donc le soir-même que Conley a répondu aux critiques en réalisant son meilleur match sous les couleurs du Jazz avec 25 pts, 5 pds, 3 rbds et 3 ints, et une belle adresse extérieure : 6 sur 10 à 3-points. « Je me sens bien, et je me sens même vraiment bien » apprécie le joueur dans le Deseret News. « Je suis dans une super situation et mes coéquipiers sont tout le temps derrière moi. C’était une période frustrante pour tout le monde car ils savaient combien je pouvais être bon, et je sais que je peux l’être. J’ai plus ou moins pris du recul et j’ai laissé les gens dire ce qu’ils avaient envie de dire jusqu’à ce que ça fonctionne. Finalement, les choses prennent actuellement un bon tournant. »

Pour Mitchell, personne n’était inquiet en interne et il fallait juste être patient. Il est donc ravi que Conley ferme le clapet des critiques. « On peut continuer à le détester et dire ce qu’on veut… Il le voit et moi aussi. Dans les matches comme ça, il n’y a rien à redire. C’est Mike Conley, un Hall Of Famer, et l’un des meilleurs joueurs à son poste. Et on l’a vu. Il joue bien depuis quelques matches, et ça va continuer à grimper. »