La folle soirée d’un « shooteur » en feu, Aron Baynes

Et dire que Monty Williams ne l’avait pas aligné lors du match précédent, face aux Raptors, pour un souci de « matchup »… Cette nuit pour la réception des Blazers, Aron Baynes a profité de l’absence de Deandre Ayton pour récupérer la place de pivot titulaire. Et il a surtout profité de son duel avec son homologue d’en face, Hassan Whiteside.

« C’était son meilleur match en carrière, ça arrive, ne peut que concéder le Blazer. Il a pris 23 tirs, il est devenu chaud. Une fois qu’il a rentré ce « step-back » devant Damian (Lillard), je savais qu’il se sentait bien. »

Car oui, l’Australien a bien sanctionné le meneur des Blazers en le feintant à 3-points, puis en prenant un pas de recul vers la ligne. Symbole d’une folle soirée pour lui, qui a terminé avec 37 points (12/23 dont 9/14 de loin !) et 16 rebonds. Jamais il n’avait scoré autant de points dans un match (précédent record à 26 unités) et jamais un Australien n’avait d’ailleurs scoré autant dans la ligue. En une soirée, Baynes a marqué plus que… sur ses six dernières sorties.

« C’est ce qu’il y a de drôle avec la NBA, ça peut être complètement différent d’une nuit à l’autre, note le héros du match. Si vous jouez dans le système de Monty, il vous met généralement en position pour réussir. » « C’est exactement ce que j’avais imaginé ce matin !, en rigole son coach. Que Aron score 37 points avec neuf trois-points. Quand il a commencé à en rentrer quelques-uns, on a commencé à jouer pour lui. »

Il remercie Brad Stevens pour sa réussite

À base de simples « pick-and-pop » pour lui permettre d’obtenir de bons tirs, en majorité ouverts et quasi exclusivement en tête de raquette, un peu à gauche, contre lesquels Whiteside et la défense collective des Blazers n’a pas pu lutter. Le tout pour atteindre un 9/14 de loin digne d’un Stephen Curry, alors que l’intérieur n’avait jamais inscrit plus de… 4 tirs primés dans le même match.

Sa réussite longue distance, qui lui a permis d’égaler un record de franchise détenu par Channing Frye et Quentin Richardson, et Rex Chapman (en playoffs), est bien sûr le fait le plus marquant dans sa performance.

« Un grand bravo à Brad Stevens, salue Baynes, qui a vraiment commencé à allumer de loin l’année dernière avec les Celtics. Quand j’étais à Boston, il a vu que je bossais dessus (son tir) et m’a dit que prendre ce tir à 3-points était le meilleur shoot pour l’équipe. Quand votre coach vous donne une telle confiance, ça déteint sur vous. C’est la même chose avec Monty. »