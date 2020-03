Jusuf Nurkic annonce son grand retour

Victime d’une double fracture tibia-fibula (péroné) le 25 mars 2019, Jusuf Nurkic effectuera son grand retour le 15 mars prochain, et ce sera face aux Rockets. C’est lui qui l’annonce sur Yahoo! Sports.

« Je suis prêt à aider mon équipe pour faire les playoffs. C’est le moment » explique-t-il. « Je me suis défoncé pour être en position de revenir sur les terrains et aider mon équipe, mais la vitesse d’un match, c’est autre chose. Je ne vais pas jouer 40 minutes, mais j’ai besoin, pour moi, mentalement, de retrouver mes habitudes avant de jouer davantage. »

C’est une très bonne nouvelle pour les Blazers, qui viennent déjà de récupérer Damian Lillard, et il leur faudra lutter avec les Grizzlies, les Kings et les Pelicans pour arracher la 8e place. Au meilleur de sa forme, Jusuf Nurkic apportait 15 pts et 10 rbds par match la saison passée, dans un tout autre style que son remplaçant Hassan Whiteside, meilleur contreur de la NBA.

« C’est mon coéquipier et je ne sais pas quels sont les plans à venir, mais dans mon esprit, l’objectif est d’aider l’équipe à faire les playoffs. On a juste besoin de sacrifier nos jeux pour le bien de l’équipe, de faire ces petites choses qu’on ne voit pas dans les stats, et d’assembler nos jeux pour de possibles playoffs. On a une chance de les faire, et quand on en a une, il faut la saisir. »

À Terry Stotts de trouver la bonne formule pour que les qualités de chacun permettent à Portland de finir la saison en trombe.