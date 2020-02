Les Warriors reportent le retour de Stephen Curry

On savait que Stephen Curry et le staff des Warriors se réunissaient vendredi pour faire le point sur son retour à la compétition, et malheureusement, le double MVP ne jouera pas dimanche soir face aux Wizards.

La franchise a estimé qu’il avait besoin de s’entraîner davantage et la date de son retour reste donc inconnue même si une reprise courant mars reste l’objectif. Dans son communiqué, la franchise de Golden State écrit aussi qu’il a bien progressé depuis sa fracture à la main du 30 octobre dernier, et qu’il s’entraînera lundi avec l’équipe de G-League, les Santa Cruz Warriors.

« Nous souhaitons qu’il effectue un entraînement complet et un scrimmage d’abord » s’est justifié Steve Kerr avant le match face aux Suns. « Il n’était pas emballé mais c’est quelqu’un de rationnel et c’est facile de discuter avec lui. Il a un peu bataillé mais il a compris qu’on voulait prendre une précaution supplémentaire« .

Après dimanche, et la rencontre face à Washington, les Warriors ont un programme très chargé : déplacement à Denver, puis réceptions de Toronto, Philadelphie et LA Clippers. Il faudra attendre le 12 mars pour avoir un adversaire bien moins coriace avec la réception de Brooklyn.