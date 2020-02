Le nouveau grand défi de Stephen Curry

« C’est complètement différent », voilà comment Stephen Curry a résumé la situation pour évoquer le retour au sein d’une équipe qu’il a été contraint d’abandonner pour une fracture de la main le 30 octobre dernier.

Avec la blessure de Klay Thompson, le départ de Kevin Durant et donc le forfait de Steph Curry, les Warriors, qui restaient sur cinq participations consécutives en Finals NBA, se sont retrouvés dans les bas-fonds de la ligue en l’espace de quatre mois. L’effectif de cette saison a également pas mal évolué avec les départs de D’Angelo Russell, Willie Cauley-Stein ou encore Glenn Robinson III.

Retrouver de bonnes habitudes

Plus qu’une éclaircie pour boucler cette fin de saison morose, le retour imminent de Stephen Curry va permettre à Golden State de poser les bases d’un nouveau projet. « L’important est d’essayer de retrouver de bonnes habitudes, souligne-t-il. Avec notre classement aujourd’hui, c’est vraiment la seule chose sur laquelle on doit se concentrer. »

« Steph revient dans une équipe où la moitié du groupe est déjà partie, rappelle son coach Steve Kerr. C’est ce qui rend important cette vingtaine de matchs qu’il reste à disputer. On doit se projeter sur la saison prochaine, bâtir une cohésion, établir une certaine continuité. »

Souvenons-nous que le patron de la franchise est même plutôt excité par cette période. « Ce qui est génial, c’est que nous pouvons repenser la prochaine dynastie », expliquait ainsi Joe Lacob. « Je pense que c’est une bonne année pour nous afin de faire le point et d’essayer de recréer quelque chose. »

Andrew Wiggins, un profil à exploiter

L’intégration d’Andrew Wiggins, que Steph Curry voit évoluer à 20 points par match, sera l’un des principaux chantiers de cette fin d’exercice. En attendant le retour de Thompson, Steve Kerr ne met aucune pression sur son ailier.

« On ne verra pas vraiment l’effet que peut avoir la présence d’Andrew tant qu’on ne sera pas au complet, a-t-il poursuivi sur ESPN. Là on joue avec des cinq qui n’ont pas joué toute la saison, et on essaie de l’intégrer à tout ça, ce qui n’est pas une position facile. Ceci étant dit, il s’en sort très bien, il est super à coacher, disponible tous les jours et à chaque match. Il a de la qualité sur laquelle on pourra compter soir après soir. »

L’attention que va inévitablement attirer le MVP 2015 et 2016 offrira davantage d’opportunités à Wiggins. Ce sera alors au Canadien de se montrer le plus efficace possible.

Une joie communicative

Mais ce que Curry va surtout apporter, c’est son talent et sa joie de jouer communicative. Le retour du meneur à l’entraînement et sa participation à la vie de groupe ont déjà donné un coup de boost monumental aux hommes de Steve Kerr.

« Steph est l’une des meilleures personnes que j’ai rencontrées, rapporte ainsi le rookie Jordan Poole. En tant qu’homme, en tant que personne, quand tu as des principes comme ça, le basket suivra de lui même. »

En plus des qualités hors-normes du triple champion NBA, le coach des Warriors attend de son maître à jouer qu’il communique son plaisir de pouvoir enfin retrouver les parquets et performer dans le but de ramener progressivement Golden State vers les sommets.

« Je crois que notre assistant Bruce Fraser a dit qu’on devrait jouer avec la plus grande joie possible quand il sera de retour. C’est le plus joyeux des basketteurs que je connaisse, et c’est juste contagieux. Regardez ces quatre assistants, ils ont le sourire en allant s’entraîner au tir avec Steph. »

La mentalité de gagnant du « Chef Curry » devrait aussi aider Golden State à grappiller quelques matchs. Après les Wizards, il restera 21 rencontres de saison régulière aux Warriors pour rattraper leur exercice 2019-2020 cauchemardesque et préparer la suite. Pas question donc de « tanker ». « Steph est prêt à jouer donc il va jouer. On va essayer de gagner chaque match » avait prévenu Lacob. « Je ne dis pas : ‘Perdons chaque match pour avoir un meilleur choix de Draft’. Si vous essayez de faire ça, vous jouez avec les dieux du basket, et on n’y croit pas. ».